Carlo Alvino, giornalista di TV Luna e tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della designazione di Orsato per la grande sfida contro la Juventus di domani sera: "Bisognava trovare un arbitro altrettanto bravo, e mi rifiuto di credere che in Italia non ci sia, ma che si portava dietro meno veleni. Il designatore doveva scegliere un arbitro che non si portava dietro il chiacchiericcio, ma come si fa a non pensare a Inter-Juve quando designi Orsato a Juve-Napoli? Quella direzione non decise una partita, ma un intero campionato. Tra l'altro i vertici arbitrali non hanno ancora ammesso l'errore, Orsato ha avuto il massimo dei voti per quella gara...".