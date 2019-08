Il giornalista e tifoso napoletano Carlo Alvino ha commentato a Tv Luna le parole con cui Rizzoli e Nicchi hanno condannato gli errori pro-Napoli a Firenze: "Nicchi è intervenuto, Rizzoli ci ha messo il carico da 90. Faccio i complimenti al presidente degli arbitri, ha detto che l'arbitro ha sbagliato, ma deve farlo sempre perché negli ultimi anni ci sono tanti episodi come questo. Perché invece siete rimasti sempre in silenzio o addirittura li avete coperti dicendo che errare è umano? Finalmente hanno parlato, ma questo processo a Massa e Valeri in pubblica piazza puzza terribilmente. Questa è la settimana che ci porta a Juve-Napoli e sono intervenuti entrambi!".