Durante la sua trasmissione su Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, Carlo Alvino si è augurato qualcosa di molto particolare per la prossima decade. "Qualcuno non si è reso conto degli ultimi anni sempre ai primi posti o della classifica degli ultimi 10 anni con il Napoli secondo. Molti non conoscono la storia del Napoli. Speriamo di avere altri dieci anni così. Se la Lazio ha vinto di più? Sì, contiamo la coppa in più o meno, ma il Napoli è stato superiore in questi anni, non si può mistificare la realtà", le sue parole.