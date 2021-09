Carlo, nella sua trasmissione su Kiss Kiss Napoli, ha denunciato alcune problematiche al Maradona: "Ciò che è accaduto col Venezia e col Benevento rischia di accadere con la Juventus e quindi dobbiamo dirlo. E' incivile assistere a file così lunghe, con persone che non hanno visto la partita, non sono entrate. Viste le file lunghissime, qualcuno se n'è tornato a casa, e molti tifosi educatissimi nella mia trasmissione mi hanno segnalato che la fila alle 21.30 era ancora lunga e gli addetti ai tornelli ad un certo punto hanno abbandonato la postazione facendo entrare tutti. La società deve evitare che possa ripetersi questo scempio. Bisogna aprire lo stadio alle 15 e chiamare più steward per più varchi". Le parole sono state riprese da TuttoNapoli.