Il giornalista Carlo Alvino ha commentato un episodio di ieri successo durante Inter-Juventus (foto in gallery, raffigurante Cristiano Ronaldo), ricollegandosi all’espulsione rimediata da Insigne tempo fa per insulti all’arbitro: “Inter-Juventus stesso stadio, stesso avversario, stesso regolamento ma maglia e arbitro diversi. C’è chi può Ronaldo e chi non può Insigne Viva il calcio col verme!”.