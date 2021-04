Carlo Alvino, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato le designazioni arbitrali. Ovviamente, il riferimento nei confronti della Juventus non poteva mancare. "Var e Avar di Bergamo con il Napoli che lotta con l’Atalanta per la CL. MAZZOLENI poi… dalla finale di Pechino all’antipatia verso Hamsik passando per il rosso a Koulibaly il mancato rigore col Sassuolo e il presunto fallo Baka-Theo. Una storia infinita di errori! Occhio Adl!", le parole del giornalista e volto di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro.