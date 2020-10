1









A Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha fatto il punto su Juve-Napoli: "La Juventus ringrazi il Napoli perché i calciatori azzurri avrebbero rischiato di contagiare i giocatori bianconeri se fossero partiti in direzione Torino. Perché si è deciso di non giocare? Bisogna fare chiarezza. I partenopei sono stati fermati dall'ASL, non hanno preso alcuna decisione in autonomia. Il Napoli, se si fosse rifiutato di eseguire un ordine dall'ASL, avrebbe commesso un reato sanzionabile anche penalmente. Gli azzurri si sono limitati soltanto a rispettare le legge. Cosa accadrebbe se le ASL di tutte le città italiane attuasse lo stesso provvedimento? C'è un solo modo per terminare il campionato ed è quello che piace meno alla Juventus: i playoff Scudetto".