Carlo Alvino a Kiss Kiss Napoli dichiara: "L'ASL potrebbe adire le vie legali per tutelare la propria immagine. Questo scenario non è da scartare, perché la sentenza della Corte Sportiva d'Appello, che ha respinto il ricorso della SSC Napoli contro il 3-0 a tavolino a favore della Juventus, getta fango sull'operato del Napoli e sull'ASL stessa. L'ASL ha a sua disposizione una batteria di avvocati che, vedrete, si faranno sentire. Il calcio italiano è finito in una palude e faremmo bene ad uscirne quanto prima. Sulla questione Juventus-Napoli non è detta ancora l'ultima parola: la società andrà fino all'ultimo grado possibile di appello pur di averla vinta. Bisogna stare attenti a che non diventi ancor più una questione politica? E che ci possono fare? Non possono mica radiarci dal calcio italiano... Il Napoli è dalla parte del giusto, si è comportato secondo la legge".