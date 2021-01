Carlo Alvino, a Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Juve-Napoli: "Bisogna rispettare secondo me quello che è accaduto in campionato, bisogna assolutamente dimenticare la vittoria roboante con la Fiorentina e metterci una pietra sopra perché quello che è successo domenica al Napoli in positivo e quello che è successo invece in negativo alla Juventus non deve condizionare gli azzurri nell’avvicinamento a questa partita. Difficilmente la Juve sbaglia due partite di fila e quindi non occhi aperti ma super aperti perché quello che è successo domenica in campionato non vale, non è un metro di paragone per quello che accadrà domani sera al Mapei Stadium".