Carlo Alvino contro Maurizio Sarri. E senza mezzi termini. Durante la sua trasmissione il giornalista tifoso del Napoli ha voluto replicare alle parole di Sarri, pronunciate ieri in diretta su Jtv. L'ex allenatore azzurro aveva difeso la Juventus dagli attacchi delle altre squadre e questo non sembra essere stato ben digerito: "A Napoli ha detto quello che la gente voleva sentirsi dire, questo è il grande errore. Un atteggiamento sbagliato. Del Sarri allenatore andrò fiero e lo racconterò ai miei nipoti, ma del Sarri uomo o del presunto capopopolo ne parlerò sempre malissimo, perché con quello che ha dichiarato in 6 mesi di Juventus ha buttato a mare 3 anni di splendida storia napoletana".