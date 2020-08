3









Carlo Alvino, nel suo programma su Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, ha ancora contestato la Juventus: "Bisogna dare atto al presidente Aurelio De Laurentiis d'aver agito bene e d'aver portato risultati. I fatti parlano chiaro. Il Napoli si sente derubato, scippato di uno Scudetto vinto sul campo quando Maurizio Sarri sedeva sulla panchina di Fuorigrotta. Nel bilancio ci metto lo Scudetto e non solo, anche una Supercoppa Italiana, perché Pechino ancora non se ne scende, è ancora in gola, nel pomo di adamo! Inter-Juventus invece se n'è scesa? No, neanche nell'aldilà se ne scenderà! Quanto è successo non lo dimentichiamo".