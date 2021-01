5









Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto attraverso il suo profilo Twitter per commentare il match di Supercoppa di ieri sera: "Il Napoli l'ha giocata portando troppo rispetto all'avversario, un rispetto che a volte è sembrato addirittura timore. Il 'primo non prenderle' stasera non ha pagato. Sarebbe stato meglio il napoletanissimo 'chi nun tene curaggio nun se cocca che femmene belle', Quando è così anche gli episodi ti girano contro. Nulla da recriminare. testa al Verona". Parole che riprendono in parte quanto detto da Gattuso secondo cui le due squadre si sono rispettate nel corso della partita.