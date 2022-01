Il giornalista Carlo Alvino, interpellato nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati, ha detto la sua su Juventus-Napoli: "Sono stati riprocessati tamponi dall'esito dubbio. E' un work in progress, cercheremo di capire cosa accadrà. La Asl ha dato autorizzazione e il Napoli è partito. Ora sono in albergo e aspettano gli eventi. Spero che la partita si giochi e che il Napoli vada in campo alla meno peggio con un 11 dignitoso. E' il calcio italiano che non esce bene da questa giornata zoppa".