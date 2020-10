8









Carlo Alvino non ci sta. E attacca. A Radio Kiss Kiss ha dichiarato: "Cosa penso dei tifosi della Juventus che sono andati allo Stadium, pur sapendo che il Napoli non avrebbe preso parte alla gara, e sono stati filmati mentre esultavano mimando il risultato di 3-0 a tavolino con le mani? Quei tifosi hanno mostrato il lato peggiore dell'essere appassionati di una squadra di calcio". AGNELLI - "A qualcuno interessa sempre e soltanto vincere, non importa il come: ma lo sport non è solo questo, è ben altro, non è unicamente la ricerca della vittoria a tutti i costi. Lo stesso presidente della Juventus Andrea Agnelli, a mio avviso, dopo aver parlato con Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto decidere unanimemente di rinviare la partita con il Napoli, invece non l'ha fatto e, a quel punto, la squadra bianconera, per regolamento, si è presentata allo stadio. Viviamo uno dei periodi più brutti della nostra vita, bastava un po' di buonsenso e dire subito che la partita veniva rinviata perché non la si poteva giocare. Ma il buonsenso non appartiene a tutti".