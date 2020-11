"Sei una l**a!". Carlo Alvino, noto giornalista tifoso del Napoli, è stato 'attaccato' da un tifoso avversario, per il reporter certamente della Juventus. Non è il primo episodio capitato ad Alvino, sempre sui generis nei commenti sui 'non colorati', così come il giornalista chiama la Juve e i suoi tifosi. A proposito: un supporter bianconero ha voluto esprimere il suo dissenso per quanto accaduto, oltre a una cara solidarietà per l'accaduto. ""Io sono un tifoso 'non colorato', come ci chiami tu. Ti esprimo tuttavia tutta la mia solidarietà perché chi ha chiamato prima non rappresenta certamente tutto il mondo Juventus. Personalmente, nonostante la mia fede bianconera, ti apprezzo anche per la tua onestà intellettuale. Non risparmi critiche alla tua squadra del cuore quando occorre".