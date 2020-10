3









"Scusate l'ignoranza in materia ma il Preziosi che dice "Juve-Napoli spot mortale per il calcio" e che continua ad attaccare ADL è lo stesso del 2005? No non è lui, vero? Mi confermate?". Così ha twittato Carlo Alvino, attraverso i suoi canali ufficiali, cambiando stavolta il bersaglio: dapprima la Juventus, oggi Enrico Preziosi, patron del Genoa, che ha commentato duramente l'atteggiamento del Napoli nel caos creato con la Juventus. In particolare, Alvino va a ripescare le vicende del 2005, quando per un illecito sportivo il Genoa finì in Serie C. Ai tempi furono deferiti lo stesso Preziosi e Dal Cin.