Non accennano a placarsi le polemiche arbitrali post Juventus-Roma. Ad intervenire, anche il giornalista Carlo Alvino, che dal suo profilo Twitter scrive: "Signor Trentalange presidente AIA, domandare è lecito rispondere è cortesia. Risponde a vero quanto dichiarato dal sig. Orsato che sul rigore non si applica la norma del vantaggio? Grazie". In precedenza aveva già scritto: "Stracciato il regolamento in faccia a milioni di appassionati di calcio! È partita l’operazione risalita?".