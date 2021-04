Carlo Alvino, su Kiss Kiss Napoli, ha parlato della partita tra il Napoli e la Juventus: "Ho avuto modo di rivedere le immagini. Il fallo di Lozano su Chiesa è netto, la Juventus avrebbe dovuto beneficiare di un penalty. Ciò non toglie che ce n'era uno anche per il Napoli. Zielinski viene agganciato in area, perché il VAR non richiama l'arbitro? Per una sorta di legge di compensazione? Sarebbe estremamente grave se fosse così".