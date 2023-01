Al termine della sfida contro la Juve, l'allenatore della Cremonese Alvini ha commentato in conferenza la rete annullata a Dressers.'Ayroldi è un ottimo arbitro ed è destinato a diventare uno dei migliori in Italia, ma se non fischia il gol è regolare. Però in quel momento ha giudicato l'ancata troppo fallosa e ha fischiato. Può succedere, ci vedo un errore e niente di più. Ma sicuramente il gol di Dessers era valido'.