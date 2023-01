L'allenatore della Cremonese Alvini ha parlato al termine del maatch ai microfoni di DAZN.'Penso che sia un risultato ingiusto e che non da merito alla prestazione della squadra. Onore alla Juve che ha vinto ma non posso dire altro. Avevamo bisogno di punti e alla fine rimaniamo penalizzati perchè la squadra ha fatto una prestazione importante e straordinaria. Questa sera ho visto una squadra che se l'è giocata contro la Juve, se la squadra è questa prima o poi sarà premiata perchè la prestazione è importante e i ragazzi hanno fatto una grande partita. Sono certo che prima o poi anche non saremo premiati. Il Mercato? Non mi interessa, penso ad oggi e non posso che essere contento dei miei giocatori dopo che abbiamo giocato alla pari con la Juventus. Io guardo quello che ha fatto in campo la mia squadra e meritavamo di uscire con un risultato diverso'.