Come racconta Calciomercato.com, Diego Alves può essere il nome giusto per il ruolo di vice Szczesny. Dopo l'interesse mostrato anche per l'argentino Romero, adesso il nome del brasiliano Alves sembra essere quello giusto per occupare il posto che fino alla scorsa stagione è stato di Gigi Buffon. Per CM, fondamentale il fatto che Alves sia comunitario. E fondamentale poi che sia esattamente come ha richiesto Allegri: un profilo di esperienza e che possa dare tanto anche a stagione in corso. Massima fiducia in Diego, staremo a vedere se con il Flamengo si riuscirà a superare ogni ostacolo.