"Álvaro Morata ha segnato dopo 31 secondi dall'inizio del secondo tempo, ovvero dal suo ingresso in campo: il suo è stato il gol più veloce per un subentrato in questa Serie A . Pronto."

Una delle poche note liete della Juventus nella partita pareggiata 1-1 contro la Fiorentina è l'impatto avuto sul match da Morata, messo in campo nell'intervallo e subito a segno, alla prima azione della ripresa. Una rete splendida, con un sinistro a giro da posizione impossibile. Un lampo in una giornata difficilissima per l'attacco della Juve.