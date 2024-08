Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore del Milan,ha fatto un accenno anche a, suo allenatore ai tempi della. "Ho parlato diverse volte con Fonseca, anche a lungo perché non potevamo incontrarci di persona dato che ero all'Europeo", le sue dichiarazioni. "Non servivano tante informazioni in più per prendere la decisione, appena si sono aggiustate un po’ di cose sono arrivato al Milan. La sua idea mi piace. Con Max non ho parlato, ha avuto un po’ di tempo complicato. Ora sarà in vacanza, quando lo incontrerò sarà divertente. Mi ha sempre aiutato, gli mando un abbraccio".