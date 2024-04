JUVENTUS, MORATA PUO' DAVVERO TORNARE?

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Pensate se questo potesse essere il caso di Alvarocon la. Il centravanti spagnolo è già stato a Torino due volte e se il detto "non c'è due senza tre" fosse realtà potrebbe fare ritorno in estate per il "Morata 3.0". Infatti è ormai noto il legame tra il centravanti spagnolo e la Juventus.Al momento è presto per dirlo. Tuttavia, il centravanti dell'gradirebbe la destinazione come noto. Da valutare le eventuali partenze di Moise Kean (non dimentichiamo che a gennaio si sarebbe dovuto trasferire proprio all'Atletico Madrid) e di Arek Milik. La Vecchia Signora potrebbe aver bisogno di un centravanti da affiancare a Dusane, perchè no, potrebbe essere proprio Alvaro. Conosce Torino, la Juventus, il campionato italiano e si adatta anche per caratteristiche allo stile di gioco bianconero. Lo spagnolo è una certezza, ma al momento sembra una suggestione che potrebbe evolversi nei prossimi mesi.