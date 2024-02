Le lacrime di ieri di Alvaroavevano fatto temere il peggio a tutti i fan dell'attaccante spagnolo, lasciandoli con il fiato sospeso. Il problema al ginocchio infatti inizialmente sembrava più serio di quando si sia successivamente rivelato. Alvaro oggi sui suoi profili social ha scritto, molte grazie per i messaggi positivi. "A tutta la gente che mostra odio vorrei augurare che la stessa voglia di augurare del male la abbiano per voler essere felici e lavorare. Farò del mio meglio per tornare in campo quanto prima". Alvaro salterà molto probabilmente la gara tra il suo Atletico Madrid e l'Inter in Champions League, per il ritorno non è da escludere un ritorno del centravanti spagnolo. Le sue condizioni saranno valutate.