Dolorose rivelazioni da parte di. L'ex attaccante della Juventus, ora al Milan, si è raccontato a cuore aperto ai microfoni di Cope, dal ritiro della Nazionale spagnola, spiegando i motivi per cui in estate ha insistito per cambiare aria: "Quando attraversi momenti davvero difficili, come lao gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte", le sue parole. "Alla fine per me la cosa migliore era andarmene via dalla Spagna, perché era una situazione che non potevo più sopportare".