Doppia festa per Alvaro Morata! Due giorni davvero emozionanti, quelli di giovedì 16 e venerdì 17 giugno, per l'attaccante spagnolo: in attesa di definire esattamente il suo futuro dopo la notizia del suo mancato riscatto da parte della Juve dall'Atletico Madrid, il classe 1992 ha prima celebrato il battesimo dei suoi tre figli - i gemelli Alessandro e Leonardo di quasi 4 anni, e il piccolo Edoardo di 2 - e poi il quinto anniversario di matrimonio con la splendida Alice Campello. Venezia la location di entrambi gli eventi, la città d'origine della moglie dove nel 2017 la coppia si era giurata amore eterno. Se la prima cerimonia è stata più intima, riservata principalmente alla famiglia e agli amici più cari, le "nozze di legno" sono state celebrate con una grande festa alla quale hanno preso parte centinaia di persone: tra i vip anche le influencer Chiara Biasi, amica di lunga data di Alice, e Beatrice Valli, ma anche lo stilista Alessandro Martorana, l'attrice Michela Quattrociocche e la modella Benedetta Quagli, ex di Federico Chiesa. Non potevano passare inosservati, poi, Matthijs De Ligt con la fidanzata Annekee Molenaar, così come Nicolò Fagioli con la sua Giulia Bernacci, con quest'ultimo che ha più volte parlato del suo legame di amicizia con Alvaro. Tanta, insomma, l'emozione per gli "sposi-bis", che si sono anche visti dedicare una canzone composta appositamente per loro.



