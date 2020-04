Ricky Alvarez, ex fantasista dell'Inter, ha parlato di Mauro Icardi ai microfoni di fcinter1908.it. Ecco le sue parole sull'attaccante argentino ora al Psg: "Se la vita extra campo ha condizionato il rendimento di Icardi? Mauro è un grandissimo attaccante. All’Inter ha fatto benissimo fin da quando è arrivato. Si parla tanto della vita privata ma lui è rimasto sempre concentrato sul campo e penso che quella sia stata la cosa più importante. Quale sarà il futuro di Icardi? Non so cosa sia successo con l’Inter l’anno scorso e quindi non so cosa potrà succedere. Se può accettare di andare alla Juve? Non lo so, non sono nella sua testa”.