Julian Alvarez e un 2021 da stella. Sono arrivati tre titoli, 26 gol e 17 assist per il 21enne del River Plate, che così ha attratto gli occhi di tutta Europa. E' stato premiato come giocatore dell'anno in America, scelto da El Pais, davanti a Gabigol e Gustavo Gomez. Ora il mercato chiama per il grande salto. Ma chi la spunterà? Inter, Juve e Milan lo seguono e hanno preso informazioni, il Bayern Monaco ha presentato un'offerta confermata dallo stesso giocatore, ma ora è il Manchester United ad essere passato all'attacco.



INCONTRO - Come riporta calciomercato.com, i Red Devils hanno contattato Fernando Hidalgo, agente di Alvarez, per manifestare il loro forte interesse e fissare un incontro, che avverrà nei primi giorni di gennaio. Lo United è disposto a pagare i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Juve avvisata, così come le altre interessate...