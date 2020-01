Eniolaal calcio ( LEGGI QUI ). Pochi mesi dopo essersene andata dalla Juve, l'ormai ex attaccante inglese ha annunciatoAluko, infatti, aveva comunicato alla dirigenza di volersi ritirare al termine della stagione. Dopo la vittoria della Supercoppa femminile dello scorso 27 ottobre, l'unico trofeo che le mancava in Italia, "Eni" (così la chiamano tutte)L'impegno era quello di ritirarsi comunque dal calcio e la Juve si aspettava che Aluko mantenesse la sua parola, così come ha fatto.In società, semmai, non si aspettavano certe parole sulla città di Torino e quella lettera dai toni un polemici che l'inglese pubblicò sul Guardian. La dirigenza non aveva mai avuto avvisaglie di scontento o disagio da parte dell'attaccante ex Chelsea che si era trasferita in Italia da 18 mesi.La stessa Aluko è rimasta però stupita e amareggiata da come la lettera è stata recepita in Italia. Di certo da oggi inizia ufficialmente un nuovo percorso per l'attaccante che a Torino ha scritto un pezzo di storia della Juventus Women, vincendo in meno di un anno tutti e tre i trofei nazionali.Il calcio giocato appartiene al passato e il resto de futuro è ancora tutto da scrivere. La Juve però ha la certezza che Eni ha mantenuto la parola.@lorebetto