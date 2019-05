La Juventus ha pubblicato tramite il proprio sito ufficiale tutti i temi della stagione delle Women di Rita Guarino, chiusasi con la vittoria del secondo scudetto e della prima Coppa Italia nella storia bianconera, dopo la fondazione nel 2017. Eccoli:



MIGLIOR DIFESA DELLA SERIE A - Le bianconere hanno subito solamente 8 reti, miglior pacchetto difensivo del Campionato. Secondo miglior attacco (62 gol) e squadra che ha vinto più gare (18, alla pari della Fiorentina seconda).



CINQUE VITTORIE IN COPPA - Dal loro ingresso nella competizione, le bianconere hanno vinto cinque volte su sei, pareggiando in una sola occasione, contro il Milan.



15-3 - In Coppa Italia la Juve ha segnato ben 15 gol, subendone solo 3: due dal Milan e uno in Finale, dalla Fiorentina.



LE GOLAEDOR - Sedici reti a testa, contando tutte le competizioni: parliamo di Eniola Aluko e Barbara Bonansea, le capocannoniere di stagione per la Juve. Solo uno in meno per Cristiana Girelli.



LE PIU' PRESENTI - Aluko e Caruso le giocatrici più utilizzate: 30 volte in totale. 29 le presenze di Bonansea, 27 per Girelli e Cernoia, 25 per Galli, Gama e Glionna. Parlando di minuti, è Bonansea la più presente: 2377 minuti, contro i 2272 di Girelli e i 2220 di Aluko.