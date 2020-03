Nonostante il taglio allo stipendio per i prossimi quattro mesi e la rinuncia a circa 10 milioni dal proprio ingaggio, Cristiano Ronaldo è pronto a raggiungere un altro traguardo. Dal campo, stavolta, ci spostiamo in banca per dare un'occhiata al suo super conto: a fine stagione il portoghese diventerà il terzo sportivo in attività al mondo ad aver guadagnato un miliardo di dollari dopo Tiger Woods e Floyd Matweather jr. Una cifra tonda tonda raggiunta anche grazie alle sue sponsorizzazioni, che nel 2019 gli hanno portato nelle tasche 100 milioni di euro.