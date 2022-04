Champions League fa ancora rima con Karim Benzema: altra serata magica per l'attaccante del Real Madrid, che firma una tripletta e regala il successo per 3-1 ai suoi contro il Chelsea nell'andata dei quarti di finale. Partita intensa e piena di occasioni a Stamford Bridge, ma sbloccata dalla prima di due perle di Karim, che al 21', dopo aver avviato l'azione con un tocco di esterno va a riempire l'area e trafigge di testa Mendy. Dopo nemmeno tre minuti arriva un altro colpo di testa, stavolta più chirurgico, sempre di Benzema: 2-0 e Stamford gelato. Poco prima della fine del primo è Havertz, sempre di testa, a riavvicinare i Blues. Ma 50'' dopo l'avvio della ripresa, un errore clamoroso in disimpegno di Mendy - con la complicità di Rudiger - spiana la strada al terzo sigillo, stavolta molto più semplice e a porta vuota, di Benzema. Il Real mette così una seria ipoteca sulla qualificazione, in vista del ritorno al Bernabeu in programma martedì prossimo.