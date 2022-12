Altronel mondo del calcio. Si è spento nelle scorse ore l'exinternazionale Roberto, 67 anni. Il suo esordio tra i "fischietti" avvenne in Serie B nel 1988, mentre un paio d'anni dopo debuttò nel massimo campionato italiano in un Bari-Lazio. Diventò internazionale nel 1996 per poi chiudere la sua carriera nel 1999, dopo 119 gare in A. Nel 2006 fu nominato designatore degli arbitri di Serie C, per poi dimettersi a seguito di contrasti con il nuovo presidente dell'AIA, Gussoni.