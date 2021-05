Mentre la Juventus sta operando un completo riassetto societario, come testimoniato dall'addio di Paratici, con un altro occhio rimane attiva sul calciomercato. Uno degli obiettivi, seguito da due stagioni, è il calciatore ex Napoli oggi al Marsiglia, Milik. Il polacco, però, è rimasto vittima di un altro infortunio al ginocchio. Durante la partita tra Marsiglia e Metz, nel finale, Milik si è infortunato, gli accertamenti hanno confermato delle lesioni al menisco sinistro. L'attaccante volerà a Barcellona per ulteriori esami specialistici.