Tutto passa da De Ligt, ogni cosa e ogni passaggio del mercato della Juventus. Il direttore sportivo Federico Cherubini ha ormai preso Paul Pogba, attende Di Maria, ma ora c'è una nuova grana da capire e studiare, di sicuro approfondire: riguarda il futuro del centrale olandese. Il suo possibile addio può incidere: su strategie, conti, obiettivi. Perché un giocatore così va sostituito con il top in circolazione.



IL SOSTITUTO - Chi immaginava un De Ligt-Koulibaly deve allora farsene una ragione: la sensazione, sempre più forte, è che il senegalese sia l'usato sicuro per l'eventuale sostituzione del difensore olandese. Sarebbe un gran colpo, poco da dire. Con KK, Bonucci titolare e Gatti e Rugani a fare da cornice. Il Corriere della Sera sottolinea come anche i nomi di Acerbi e Lenglet non siano assolutamente da sottovalutare.