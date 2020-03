Francesco Acerbi, attraverso il suo profilo Instagram, racconta la sua quarantena: "Non so quando si riprenderà a giocare. Vista la situazione attuale non si possono prendere decisioni in fretta. Vediamo come andrà. È normale che ci sia un po' di panico. Quando le cose andranno meglio si tireranno le somme. Per fortuna stanno tutti bene. Il calcio ovviamente mi manca, ma la salute in questo momento è più importante di tutto. Mi alleno molto in questi giorni, ma sento la mancanza dei miei compagni. Finiti gli esercizi guardo i documentari e vado a letto presto. Avversari? Il calciatore più tecnico con cui io abbia mai giocato è Robinho, poi c'è Luis Alberto, uno con il suo tocco non esiste in Serie A. Quest’anno si è reso conto delle sue qualità. Fra gli avversari, Boga sinceramente mi ha stupito: è veramente forte. Ha dribbling, tiro... Dzeko e Higuain sono i più difficili da marcare. Hanno tecnica, velocità, giocano con entrambi i piedi e vanno incontro alla palla. Hanno qualità uniche".