Da Gonzalo Higuain a Juan Cuadrado: la Juve piega ancora l'Inter per 3-2 nei minuti finali del match, come nel 2018, e per i tifosi bianconeri è il momento di tornare a sorridere sui social network. La Champions è ancora tutta da conquistare e gli odiati nerazzurri hanno di che consolarsi, essendo freschi campioni d'Italia, ma la soddisfazione di aver battuto ancora una volta i rivali di sempre (e di aver evitato il temuto "sgambetto" di Conte) significa molto, specie in un periodo così difficile. L'esterno colombiano, autore di una doppietta, è ovviamente il giocatore più celebrato su Twitter e Instagram in queste ore…