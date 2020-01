Può arrivare un centrocampista. E' questo quanto filtra da Sky Sport, che sottolinea come l'interesse del Borussia Dortmund per Emre Can sia concreto, vero, probabilmente foriero di un'offerta che non è ancora arrivata, così come non è ancora arrivato l'accordo con il calciatore. Le parti parlano e si sentiranno nei prossimi giorni: a una settimana dalla chiusura del mercato invernale, Emre ha ormai deciso di abbandonare la Juve e di lasciare Torino. Il centrocampista tedesco non si sente apprezzato da Maurizio Sarri, che prima l'ha estromesso dalla lista Champions, poi l'ha posto ai margini del gruppo, rendendolo di fatto un'ultima scelta decisamente pesante. Secondo Sky, la Juventus potrebbe pensare all'arrivo di un centrocampista qualora Emre dovesse realmente partire: occhio al nome di Rakitic.