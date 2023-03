La stagione è arrivata all'ultima sosta, c'è ancora tanto calcio da vivere per la Juve e tanti obiettivi da raggiungere. La Champions è sfumata troppo in fretta, in campionato però le motivazioni sono più vive che mai. E ancora Coppa Italia con la semifinale, soprattutto l'Europa League con i quarti di finale in un percorso che può condurre alla Champions (sempre Uefa permettendo). C'è ancora tanto calcio per vedere magari al termine della stagione una Juve tipo ancora diversa da quella attuale, perché se la Juve virtuale è un progetto rimasto sul blocchetto degli appunti di Max Allegri, quella reale è una squadra ancora priva di tutte le sue stelle principali, non solo Paul Pogba: questione di minutaggio effettivamente trascorso in campo. Quello stesso dato che invece propone una Juve-due che ha al suo interno la metà della famosa Juve virtuale: un po' per scelte cambiate strada facendo, un po' per delle dinamiche forzate come quegli infortuni davvero troppo frequenti. Ma qual è la Juve reale? E quale quella delle “alternative”?Scopri tutto in gallery