Il campionato non è ancora ripartito, ma è bastato ufficializzare le date della ripresa per far scattare subito le polemiche. Il responsabile della comunicazione della Lazio Arturo Diaconale è ripartito all'attacco contro Agnelli e la Juventus parlando di poteri e armi impari tra società. Tutto giusto, ma quelli avvantaggiati sono i biancocelesti. In Serie A si riparte con la squadra di Maurizio Sarri a +1 sulla Lazio, ma la lotta scudetto rischia di non giocarsi sullo stesso livello.- Quando ricomincerà il campionato la Juventus avrà giocato già una o due partite, perché è stato deciso di ripartire prima con la Coppa Italia e poi con il campionato:, quando invece la Lazio scenderà in campo senza aver dovuto giocare altre partite precedentemente.- Altro punto: gli allenamenti. Mesi difficili quelli in cui bisognava lavorare individualmente, rispettando la distanza di sicurezza senza neanche la possibilità di cambiarsi nello spogliatoio.. Cos'è successo? Nulla. Tutto caduto nel dimenticatoio. Per un comportamento del genere, al Lask Linz, in Austria, hanno dato 6 punti di penalizzazione.- Torniamo a qualche mese fa, verso metà dicembre quando i giocatori di Juve e Lazio stavano facendo le valigie per volare a Riad, in Arabia Saudita, dove il 22 si sarebbero giocate la Supercoppa italiana. Entrambe le squadre per forza di cose hanno saltato quella giornata di campionato:Fatto sta che non sembra proprio sia Agnelli il presidente avvantaggiato e con i super poteri come ha detto Diaconale. La Lazio piange, ma è la più avvantaggiata.