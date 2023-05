Come facilmente prevedibile, dalle vicende giudiziarie,Se fosse stata sanzionata pesantemente anche sul filone stipendi, era la dimostrazione dei "gravi" reati commessi dal club. Se invece, come è andata, ne fosse uscita senza rompersi le ossa"A tarallucci e vino" l'espressione fatta circolare dai giuristi dei social e da chi assicurava che la Juve sarebbe terminata in Serie B.Sicuramente in pochi si aspettavano, soprattutto dopo la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze, "solo 700mila euro di multa". La realtà però, è che ridurre tutto a questo non è corretto.di euro, ovvero la cifra che (milione in meno o milione in più), la società incassa normalmente dalla partecipazione alla Champions tra premi UEFA, ricavi da stadio ecc. Senza penalizzazione, la squadra di Allegri avrebbe centrato questo obiettivo. Ecco perché parlare solo di "10 punti più una misera multa", è sbagliato.Anche perché le conseguenze di tutto ciò non finiscono qui. Prima di tutto,a Torino, ovvero del miglior giocatore per rendimento della stagione. E a questa perdita, se ne aggiungerà probabilmente un'altra. La strada porta alla cessione di Vlahovic, che ha interessamenti sparsi in Europa. Anche in questo caso, senza le penalizzazioni, la Juve avrebbe potuto tranquillamente rimandare al mittente ogni proposta e lo stesso giocatore, partecipando alla Champions, avrebbe meno voglia di una nuova avventura.(la Juve era dal 2011 che si qualificava alla Champions). Il rischio di perdere giocatori che sarebbero rimasti e ovviamente, metà della stagione ancora in corso rovinata. No, non sono solo 718mila euro di multa.