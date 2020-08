Sembra che il grande terrore dei tifosi della Juventus sia vedere Antonio Conte alzare l'Europa League con l'Inter. Quasi un doppio spregio per i bianconeri che nel 2014 avevano sfiorato la finale di Europa League proprio contro il Siviglia. La squadra di Conte però non andò oltre lo 0-0 in casa con il Benfica e non fu abbastanza per passare il turno e giocarsi l'ultimo atto della finale proprio nell'allora Juventus Stadium, oggi Allianz. Ovunque, dai commenti sui siti ai social, si leggono tifosi bianconeri decisamente più preoccupati dalle sorti dell'Inter che non da quelle della Juve. Eppure dovrebbe essere il contrario.



FUTURO INCERTO - Tra una settimana il ritiro dei bianconeri e ancora tanti nodi restano al pettine. Tra gli esuberi se n'è andato solo Blaise Matuidi, gli altri (due su tutti Khedira e Higuain) per ora restano legati alla poltrona e fanno arrivare segnali che non sarà così semplice convincerli ad andarsene rinunciando ai soldi del loro ultimo anno di contratto a Torino. Pirlo ha definito dal poco il suo staff con l'ultimo inserimento di Igor Tudor ma forse ci sarà ancora un altro innesto. Dopo le cessioni, a seconda di quali e quanto remunerative saranno, dovrà partire il mercato in entrata con la Juve che cerca almeno tre calciatori chiave: un terzino, un centrocampista ed una punta che dovrà prendere l'eredità sbiadita di Gonzalo Higuain.



NUOVA STAGIONE - Mentre la Juve inizia la nuova stagione, l'Inter è ancora alle prese con la fine dell'infinito 2019/20. "Noi siamo a sudare, gli altri già in vacanza", diceva Conte pochi giorni fa, dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen. Il vantaggio dei bianconeri in vista della nuova stagione potrebbe essere proprio quello di iniziare prima la preparazione e aver avuto un buon cuscinetto di tempo per recuperare. L'Inter, invece, avrà pochissimo tempo per riprendersi ma, c'è da giurarci, la prossima stagione Conte farà di tutto per sfilare il possibile decimo scudetto consecutivo alla Juventus. Dopo l'era Sarri i bianconeri sembrano più vulnerabili che mai, Pirlo è una scommessa affascinante ma pur sempre una scommessa perché non ha mai allenato neanche i Pulcini e il mercato, per ora, va molto a rilento. Insomma, Conte può alzare con l'Inter la sua prima coppa europea da allenatore, ma non è certo questa la cosa che dovrebbe preoccupare di più i tifosi della Juve.



@lorebetto