Ultimi giorni di mercato e la Juve, ufficialmente, è ferma all'ingaggio di Tiago Djalò dal Lille. Operazione da 3,6 milioni di euro più 2,6 di bonus, somma a cui aggiungere ancora 1,5 milioni per oneri accessori, mentre il giocatore portoghese ha firmato un contratto da 3,5 milioni netti fino al 30 giugno 2026 con un opzione per altri due anni. Questo in entrata. Mentre in uscita la Juve ha registrato il prestito secco di Dean Huijsen alla Roma (650 mila euro al club bianconero, destinati a scendere fino 400 mila nel caso in cui l'olandese giocasse più di 10 partite) e la cessione di Filippo Ranocchia al Palermo (operazione da circa 4 milioni), propedeutica proprio all'acquisto di Tiago Djalò per mantenere in equilibrio l'ormai famoso indice di liquidità. Tutto qui? A sentir Cristiano Giuntoli ("Il nostro mercato è chiuso") sembrerebbe di sì. In realtà ci sono ancora tante partite aperte in casa Juve, da chiudere entro la fine del mercato invernale fissata per giovedì 1° febbraio.