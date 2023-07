Da fuori non è come si vede e si valuta all'interno. Da fuori “#AllegriOut” viene ripetuto come un mantra da mesi, da anni, da tanti tantissimi tifosi della Juve soprattutto via social. Tormento più che tormentone di quella ricca parte di popolo bianconero che vorrebbe un cambio di guida tecnica, che sperava nel romanzato affondo dall'Arabia Saudita o magari in un intervento a gamba tesa di Cristiano Giuntoli. Invece no. Perché dentro non si vede come fuori. E dentro Max Allegri continua a godere della stima incondizionata della proprietà ancor più che della dirigenza, anche nei momenti di maggiore difficoltà della sua gestione alla fine ha sempre vinto la linea della fiducia e l'opinione comune nella real casa che “se non ce la fa Allegri non ce la può fare nessuno”. E dentro la Juve è quindi Allegri a restare saldo al comando, forte anche nell'imporre volontà di costruzione della rosa. Con le ultime vicende di mercato che lo confermano, le prime mosse dell'era Giuntoli non sono quelle che possono spingere via Allegri, semmai sono quelle che possono accontentarlo e rassicurarlo sul fatto che almeno la prossima stagione verrà impostata secondo le sue necessità. C'è l'assalto a Romelu Lukaku che lo dimostra. Ma non soltanto.Scopri tutte le mosse della Juve dettate da Allegri in gallery