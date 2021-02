4







di Alberto Toppi

Non è stata una sconfitta per ko. Nessun colpo al mento che ha fatto cedere le gambe, piuttosto una sconfitta ai punti, maturata dopo un episodio a sfavore come quello del rigore. Una vittoria difesa dal Napoli con le unghie e con i denti, che nella sua costruzione ha fatto emergere diverse problematiche della Juve, dettate anche dalla stanchezza dovuta al tour de force di partite. La squadra di Pirlo non si è mai resa pericolosa fino in fondo, nonostante il forcing finale e le grandi parate di Meret, e ha pagato gli errori dei singoli, come quello di Chiellini che ha causato il rigore realizzato da Insigne. Forse un cortocircuito di energie fisiche e mentali, che hanno consegnato al Maradona una squadra poco convincente.



18 PUNTI IN MENO DI ALLEGRI - In questi giorni si è riesumato molto il nome di Allegri, il suo calcio, per come Pirlo ha raggiunto i recenti successi. Perché la vittoria contro la Roma e l’accesso alla finale di Coppa Italia superando l’Inter nel doppio confronto hanno ricordato una squadra allegriana, ma solo all'apparenza. Perché la concretezza dei fatti dice altro. Dopo 22 giornate, Pirlo ha racimolato 42 punti in classifica. Allegri ben 60, con un differenziale di 18 punti. Tanti, tantissimi e la sensazione è piuttosto chiara e condivisibile. Perché ad imprese di rilievo, questa Juve alterna sconfitte e passi falsi. 3 i ko nelle ultime 9 di campionato, che sottolineano l’incostanza di questa squadra. Incostanza, termine che non è pressochè mai rientrato nel vocabolario calcistico di Massimiliano Allegri, che ha sempre dato continuità a risultati e gioco. L’attenuante esiste per Pirlo, perché giocare ogni tre giorni consuma le energie fino all'osso. Ma la differenza con Allegri è palpabile.