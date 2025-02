Altro caos VAR in Bologna-Milan. Marelli: 'C'è il tocco!'

Getty Images

Durante il match, Luca Marelli, ex arbitro e ora esperto per DAZN, ha analizzato la rete del pareggio del Bologna, firmata da Castro, focalizzandosi su un episodio controverso avvenuto prima del gol. Marelli ha osservato attentamente l’azione che ha portato al pareggio, esprimendo dubbi sul possibile tocco irregolare del pallone da parte di Fabian, centrocampista del Bologna."La sensazione è che Fabbian, nel controllare il pallone, lo tocchi col polso destro", ha spiegato Marelli. Secondo l'ex arbitro, il tocco non sarebbe stato casuale, ma decisivo per l’evoluzione dell’azione. "Poi, nell’immediatezza, la sfera arriva a Castro, e quindi il passaggio di fatto diventa un assist da parte di Fabian", ha continuato, sottolineando come la dinamica dell'azione possa aver influito sullo sviluppo del gioco.

Marelli ha poi fatto riferimento al concetto di "immediatezza", un aspetto fondamentale nelle decisioni arbitrali quando si tratta di valutare la regolarità di un’azione. In questo caso, l’interpretazione del tocco di Fabian diventa cruciale: "La sensazione netta è che il passaggio venga fatto prima col polso e poi col corpo", ha dichiarato, evidenziando come l’immediatezza del passaggio possa influire sulla valutazione della validità del gol.