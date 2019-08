Non c’è pace per Kingsley Coman! Durante la finale di Audi Cup disputata ieri che ha visto di fronte Tottenham e Bayern Monaco, l’esterno dei tedeschi ha rimediato un bruttissimo infortunio al ginocchio sinistro. Dai primi accertamenti si teme la rottura del legamento crociato. Coman, arrivato alla Juve a parametro zero dal PSG nell’estate del 2014, ha vestito la maglia bianconera per una sola stagione prima di accasarsi, nell’estate del 2015 al Bayern Monaco che pagò complessivamente 28 milioni di euro per il suo trasferimento. Gli anni bavaresi sono stati tribolati per la giovane stella francese vittima di numerosi infortuni che ne hanno minato la costanza ed il rendimento.