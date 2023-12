Dean Huijsen presto diventerà un nuovo giocatore del Frosinone, anche se solo in prestito e per pochi mesi, prima di tornare alla Juve da giugno. Il difensore olandese però aveva suscitato l'interesse di tanti club. Del Granada in primis ma anche di altre società italiane, come Empoli Verona e Salernitana, riferisce SportMediaset. Il club bianconero però, ha deciso di mandarlo in prestito al Frosinone visti gli ottimi rapporti che si sono creati tra le due dirigenze e i precedenti con Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge, tre ragazzi che si stanno mettendo in mostra proprio con Eusebio Di Francesco.