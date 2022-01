Anche il Bologna, che sfiderà l'Inter giovedì alle 12.30, non è stato risparmiato dal Covid. La società emiliana ha comunicato altri quattro positivi al virus: si tratta di Medel, Santander, Vignato e Van Hooijdonk, che vanno ad aggiungersi ai già positivi Hickey, Molla, Viola e Dominguez. Ma Mihajlovic non vuole sentir parlare di alibi: "Non voglio alibi per domani, saremo in undici come loro. Saremmo stati inferiori all’Inter anche al completo, ma ce la giocheremo. Il bello del calcio è che non c'è mai nulla di scontato. Rinvio? Io preparo la partita come se si dovesse giocare, poi mi adatterò a quello che succederà".